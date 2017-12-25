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В Берлине неизвестный въехал на автомобиле в офис социал-демократов

Мужчина на автомобиле въехал в здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии, расположенное в Берлине

По данным полиции, это произошло поздно вечером 24 декабря, передает "Радио Свобода".

В полиции заявляют, что мужчина хотел совершить самоубийство. В результате инцидента он получил легкие повреждения и госпитализирован.

По данным правоохранителей, в автомобиле были канистры с бензином и газовые баллончики. Огонь, который вспыхнул, потушила автоматическая система пожаротушения.

Власть не называет имени человека, сообщают только, что ему 58 лет.

Так же неизвестно, почему он выбрал офис СДПГ.

Никто больше не пострадал, полиция проводит расследование.

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