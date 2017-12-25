В Альпах из-за схода лавин погибли три человека
25 декабря, 2017, 22:13
За последние дни в швейцарских Альпах три человека погибли в результате трех различных случаев схода лавины
Об этом сообщает Reuters.
"Трое человек погибли в результате отдельных событий с лавиной в швейцарских Альпах", - говорится в сообщении.
Человек, катавшийся на лыжах вблизи горы Ховардхорн в южном кантоне Уоллис, погиб под завалом лавины в понедельник утром.
Кроме того, туриста, пропавшего в субботу, нашли мертвым.
Еще один человек из группы, совершившей восхождение на высоту 2700 метров в районе Сент-Люк, погиб в результате схода лавины в субботу.
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