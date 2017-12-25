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Стало известно, какой будет погода на Новый год

Последняя неделя 2017 года будет теплой и с лужами

Об этом в Facebook рассказала синоптик телеканала Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"И завтра, и до воскресенья, до 31 декабря, максимальная температура воздуха в Украине составит +2+8 градусов, на юге до +10+12 градусов. А в областях Чернигова, Харькова, Сум, Полтавы и Луганска 0+4 градуса", - пишет она.

Будет преобладать сухая погода, завтра на северо-востоке небольшие осадки, а 29-30 декабря в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На дорогах, обочинах и тротуарах, если что до конца недели останется, кроме луж, - местами островки льда, гололедица.

28-29 декабря - периодическое усиление ветра.

В Киеве завтра без осадков, +4+6 градусов. До конца недели в столице будет тепло, 29-30 декабря возможен дождь и порывистый ветер.

Что же касается Новогодней ночи, то, по данным синоптика Диденко, в ночь на 1 января 2018 года температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1 января предполагается 0+5 градусов. Осадков существенных - вряд ли, только в Ровенской, Житомирской, Черниговской областях и в северных районах Киевской области возможен небольшой дождь с мокрым снегом.

В Киеве в ночь на 1 января ожидается 0-2 градуса мороза. днем 0+2 градуса. Без существенных осадков.

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