Россияне и их боевики нарушили первый день рождественской "тишины" и возобновили обстрелы, - штаб АТО

25 декабря, 2017, 21:52

Российско-оккупационные войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников

Об этом в Facebook сообщил пресс-сцентр штаба АТО.

В понедельник, 25 декабря, около 19:00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, применив по оборонительным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

"Такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня", - отметили в штабе.