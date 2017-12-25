Россияне и их боевики нарушили первый день рождественской "тишины" и возобновили обстрелы, - штаб АТО
25 декабря, 2017, 21:52
Российско-оккупационные войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников
Об этом в Facebook сообщил пресс-сцентр штаба АТО.
В понедельник, 25 декабря, около 19:00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, применив по оборонительным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское.
"Такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня", - отметили в штабе.
- Напомним, двустороннее соглашение о временном прекращении огня на период празднования Рождества и Нового года украинская сторона заключила с россиянами и их наемниками 23 декабря.
- Сегодняшний день был назван первым днем настоящей тишины с начала действия этих договоренностей.
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