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Россияне и их боевики нарушили первый день рождественской "тишины" и возобновили обстрелы, - штаб АТО

Российско-оккупационные войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников

Об этом в Facebook сообщил пресс-сцентр штаба АТО.

В понедельник, 25 декабря, около 19:00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, применив по оборонительным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

"Такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня", - отметили в штабе.

  • Напомним, двустороннее соглашение о временном прекращении огня на период празднования Рождества и Нового года украинская сторона заключила с россиянами и их наемниками 23 декабря.
  • Сегодняшний день был назван первым днем настоящей тишины с начала действия этих договоренностей.
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