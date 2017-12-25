Прокурор и следователь помогали соучастнику убийства Веремия, - адвокат

25 декабря, 2017, 15:20

Адвокат матери убитого в 2014 году журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия Виктория Дейнека считает, что на стадии следствия были совершены действия, чтобы переквалифицировать статью обвинения подозреваемому Юрию Крысину на менее тяжкую

Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, что это было еще в самом начале, еще на стадии следствия все спланировано: выводить его из этого дела, с особо тяжкого преступления в менее тяжкое с переквалификацией, а потом - не дать доступа общественности к этому процессу, закрыть его, и , собственно, слушать в суде, как будет удобно Крысину", - сказала Дейнека.

По ее словам, когда еще Крысин находился под домашним арестом, его адвокат заявил ходатайство об изменении меры пресечения на личное обязательство, и прокурор Красножон поддержал это ходатайство.

После этого Дейнека подготовила ходатайство на имя генерального прокурора о замене Красножона, которое было удовлетворено.

"Вступил в процесс другой прокурор и по-другому уже начал работать ... Но все эти переквалификации делали предыдущий прокурор и следователь. Можно говорить о том, что они так помогали, я считаю, Крысину", - подчеркнула она.

Адвокат не исключила, что в Крысина есть покровители в правоохранительной системе, поскольку он "нужный человек" для рейдерских захватов.