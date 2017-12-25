Прокурор и следователь помогали соучастнику убийства Веремия, - адвокат
Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".
"Я думаю, что это было еще в самом начале, еще на стадии следствия все спланировано: выводить его из этого дела, с особо тяжкого преступления в менее тяжкое с переквалификацией, а потом - не дать доступа общественности к этому процессу, закрыть его, и , собственно, слушать в суде, как будет удобно Крысину", - сказала Дейнека.
По ее словам, когда еще Крысин находился под домашним арестом, его адвокат заявил ходатайство об изменении меры пресечения на личное обязательство, и прокурор Красножон поддержал это ходатайство.
После этого Дейнека подготовила ходатайство на имя генерального прокурора о замене Красножона, которое было удовлетворено.
"Вступил в процесс другой прокурор и по-другому уже начал работать ... Но все эти переквалификации делали предыдущий прокурор и следователь. Можно говорить о том, что они так помогали, я считаю, Крысину", - подчеркнула она.
Адвокат не исключила, что в Крысина есть покровители в правоохранительной системе, поскольку он "нужный человек" для рейдерских захватов.
- Напомним, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу улицы Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушок" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия"титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину.
- Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.
- 18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследования Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийца Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.
- Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Тогда как Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы., а сам Крысин признал себя виновным в хулиганстве.
- Как пояснял ранее министр внутренних дел Арсен Аваков, именно Крысин "на видео бил Веремия перед выстрелом".
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