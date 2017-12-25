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Перед Новым годом могут подняться тарифы на электроэнергию, - эксперт

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании в четверг, 28 декабря, может принять решение о повышении тарифов на электрическую энергию

Об этом эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус заявил в эфире Эспрессо.TV.

По его словам, именно с этой целью президент Петр Порошенко в субботу, 23 декабря, подписал указ о назначении двух новых членов НКРЭКУ, за счет чего теперь в комиссии будет существовать кворум.

Как отметил эксперт, за счет того, что это решение будет принято фактически накануне празднования Нового года и народные депутаты уже будут находиться на отдыхе остановить очередное подорожание не будет возможности.

При этом саму комиссию Герус назвал частью "президентской вертикали".

  • Новыми членами НКРЭКУ стали Виктория Морозова и Вадим Таратун.
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