Перед Новым годом могут подняться тарифы на электроэнергию, - эксперт

25 декабря, 2017, 18:34

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании в четверг, 28 декабря, может принять решение о повышении тарифов на электрическую энергию

Об этом эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус заявил в эфире Эспрессо.TV.

По его словам, именно с этой целью президент Петр Порошенко в субботу, 23 декабря, подписал указ о назначении двух новых членов НКРЭКУ, за счет чего теперь в комиссии будет существовать кворум.

Как отметил эксперт, за счет того, что это решение будет принято фактически накануне празднования Нового года и народные депутаты уже будут находиться на отдыхе остановить очередное подорожание не будет возможности.

При этом саму комиссию Герус назвал частью "президентской вертикали".