Папа Римский во время рождественского послания помолился за мир в Украине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Видим Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, порожденного конфликтом в Украине, и от его серьезных гуманитарных последствий, и молимся за то, чтобы Господь поскорее даровал мир этой дорогой стране", - сказал понтифик с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.
Папа Римский призвал человечество сосредоточиться на детях и сделать мир достойным жизни детей.
"Видим Иисуса в детях, родители которых не имеют работы, которым трудно обеспечить своим детям безопасное и спокойное будущее. И в тех, в которых похищено детство, вынужденных детства работать или завербованных в солдаты бессовестными наемниками. Во многих детях, вынужденных покинуть свои страны и самостоятельно путешествовать в нечеловеческих условиях, становясь легкой добычей для торговцев людьми. Примем в Младенце Иисусе любовь Бога, ставшего человеком ради нас, и с Его благодатью постараемся делать наш мир человечнее, достойнее сегодняшних и завтрашних детей ", - добавил Папа Франциск.
- Напомним, 25 декабря христиане западного обряда празднуют Рождество Христово.
- УГКЦ выступила за то, чтобы все христиане вместе праздновали и Рождество, и Пасху.
- В Украине 25 декабря сделали официальным выходным.
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