Навальный призвал к общероссийской забастовке избирателей

25 декабря, 2017, 20:31

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников и других избирателей присоединиться к бойкоту выборов президента в марте 2018 года

Видеообращение о начале "забастовки избирателей" опубликовано политиком на YouTube.

"Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней принимает участие только Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него никакой угрозы", заявил оппозиционер.

Согласно плану Навального, все его избирательные штабы становятся штабами забастовки. Активисты штабов будут вести наблюдение за явкой избирателей, а также агитировать против выборов.

Оппозиционер требует не признавать результаты голосования и власть, которая будет избрана на этих выборах.