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На Полтавщине Mercedes Benz Sprinter не разминулся с фурой, водитель буса погиб

Около 05:20 утра возле села Новофедоровка Чутовского района, на автодороге Киев - Харьков - Довжанский произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter, который двигался в направлении Харькова, и грузового автомобиля MAN, который ехал в Полтавском направлении

После столкновения микроавтобус под управлением 38-летнего жителя Сумской области съехал в кювет, грузовик частично сошел на обочину и перекрыл полосу движения в направлении города Харьков, передает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

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В результате аварии 2 человека (водитель микроавтобуса и 41-летняя пассажир, жительница Харьковщины) с телесными повреждениями доставлены в районную больницу. От полученных травм водитель впоследствии погиб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, движение транспорта регулируется сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции Чутовского отделения. Заторов на указанном участке дороги нет, проводятся мероприятия по ликвидации последствий столкновения.

Устанавливаются все обстоятельства и причины автомобильной аварии.

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  • За период января-ноября 2017 года в Украине произошло 146 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 3,058 тыс. человек, травмированы более 31 тыс.
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