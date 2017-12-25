На Полтавщине Mercedes Benz Sprinter не разминулся с фурой, водитель буса погиб
После столкновения микроавтобус под управлением 38-летнего жителя Сумской области съехал в кювет, грузовик частично сошел на обочину и перекрыл полосу движения в направлении города Харьков, передает отдел коммуникации полиции Полтавщины.
Читайте также: Водителей в Украине ждут серьезные изменения: Увеличенные в 10 раз штрафы, временные права, скорость 50 км / ч
В результате аварии 2 человека (водитель микроавтобуса и 41-летняя пассажир, жительница Харьковщины) с телесными повреждениями доставлены в районную больницу. От полученных травм водитель впоследствии погиб.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, движение транспорта регулируется сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции Чутовского отделения. Заторов на указанном участке дороги нет, проводятся мероприятия по ликвидации последствий столкновения.
Устанавливаются все обстоятельства и причины автомобильной аварии.
Читайте также: Украинцы тысячами убивают друг друга в авариях на дорогах. Почему так происходит
- За период января-ноября 2017 года в Украине произошло 146 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 3,058 тыс. человек, травмированы более 31 тыс.
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины