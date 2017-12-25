На Майдане Независимости прошла акция с требованием пересмотреть условный приговор для убийцы журналиста Веремия

25 декабря, 2017, 17:45

В центре Киева на Майдане Независимости в понедельник, 25 декабря, неравнодушные требовали наказать Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста Вячеслава Веремия и получившего условный срок

В общем возле стелы на Майдане собралось около 200 человек, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди присутствующих были журналисты, правозащитники, активисты общественных организаций. На акции выступали адвокаты семьи Вячеслава Веремия Виктория Дейнека и Евгения Закревская, адвокат семей Небесной сотни Роман Маселко, а также вдова и мать погибшего.

"С самого начала у нас, адвокатов, потерпевших, складывалось впечатление, что Крысина выводят из дела. То есть с наименьшим для него наказанием. Сначала ему квалифицировали соучастие в убийстве, но следствие переквалифицировало на хулиганство. (...) Я хочу объяснить, что те следователи прокуроры, которые начинали это дело, я считаю, они помогали Крысину. Те, кто сегодня продолжают это дело и проводят следствие по другим производствам, где проходит Крысин, они по-другому мотивированы. Они действительно защищают интересы потерпевших и на самом деле стараются все сделать для того, чтобы виновные были наказаны", - рассказала Дейнека.

Она также сообщила, что намерена подавать апелляцию на решение Шевченковского районного суда:

"У нас 30 дней на апелляцию. Мы будем в январе подавать на апелляцию. Это будет моя апелляция и будет апелляция прокурора также. Прогнозировать сроки рассмотрения апелляции я не могу, учитывая то, что неизвестно, что будет дальше с судебной реформой".

Мать журналиста

Его жена