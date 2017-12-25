На Майдане Независимости прошла акция с требованием пересмотреть условный приговор для убийцы журналиста Веремия
В общем возле стелы на Майдане собралось около 200 человек, сообщает Цензор.НЕТ.
Среди присутствующих были журналисты, правозащитники, активисты общественных организаций. На акции выступали адвокаты семьи Вячеслава Веремия Виктория Дейнека и Евгения Закревская, адвокат семей Небесной сотни Роман Маселко, а также вдова и мать погибшего.
"С самого начала у нас, адвокатов, потерпевших, складывалось впечатление, что Крысина выводят из дела. То есть с наименьшим для него наказанием. Сначала ему квалифицировали соучастие в убийстве, но следствие переквалифицировало на хулиганство. (...) Я хочу объяснить, что те следователи прокуроры, которые начинали это дело, я считаю, они помогали Крысину. Те, кто сегодня продолжают это дело и проводят следствие по другим производствам, где проходит Крысин, они по-другому мотивированы. Они действительно защищают интересы потерпевших и на самом деле стараются все сделать для того, чтобы виновные были наказаны", - рассказала Дейнека.
Она также сообщила, что намерена подавать апелляцию на решение Шевченковского районного суда:
"У нас 30 дней на апелляцию. Мы будем в январе подавать на апелляцию. Это будет моя апелляция и будет апелляция прокурора также. Прогнозировать сроки рассмотрения апелляции я не могу, учитывая то, что неизвестно, что будет дальше с судебной реформой".
Мать журналиста
Его жена
- Напомним, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу улицы Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось сбежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину.
- Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.
- 18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследования Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.
- Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Тогда как Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы., а сам Крысин признал себя виновным в хулиганстве.
- Как пояснял ранее министр внутренних дел Арсен Аваков, именно Крисін "на видео бил Веремия перед выстрелом".
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