Мэр Одессы извинился за свою пьяную подчиненную

25 декабря, 2017, 17:04

Городской голова Одессы Геннадий Труханов отреагировал на скандал с участием начальника отдела департамента предоставления административных услуг Дианы Т.

На своей странице в Facebook городской голова выразил сожаление по поводу недостойного поведения чиновницы, которая, после того как патрульные остановили ее пьяной за рулем, оскорбляла их, а снимал сцену журналиста даже ударила.

"В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, является недопустимым для работника местного самоуправления", - заявил Труханов и пообещал, что в ближайшее время будут сделаны соответствующие кадровые выводы.