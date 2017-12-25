 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мэр Одессы извинился за свою пьяную подчиненную

Городской голова Одессы Геннадий Труханов отреагировал на скандал с участием начальника отдела департамента предоставления административных услуг Дианы Т.

На своей странице в Facebook городской голова выразил сожаление по поводу недостойного поведения чиновницы, которая, после того как патрульные остановили ее пьяной за рулем, оскорбляла их, а снимал сцену журналиста даже ударила.

"В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, является недопустимым для работника местного самоуправления", - заявил Труханов и пообещал, что в ближайшее время будут сделаны соответствующие кадровые выводы.

  • Напомним, Диана Т. в вечернее время была остановлена патрульной полицией. Несмотря на то, что в машине находился ее ребенок, женщина была очень пьяной, а попытка полицейских отвезти авто на штрафплощадку вызвала у нее вспышку агрессии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2017 понедельник

больше новостей

25 декабря, 2017 понедельник

24 декабря, 2017 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать