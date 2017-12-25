Мэр Одессы извинился за свою пьяную подчиненную
25 декабря, 2017, 17:04
Городской голова Одессы Геннадий Труханов отреагировал на скандал с участием начальника отдела департамента предоставления административных услуг Дианы Т.
На своей странице в Facebook городской голова выразил сожаление по поводу недостойного поведения чиновницы, которая, после того как патрульные остановили ее пьяной за рулем, оскорбляла их, а снимал сцену журналиста даже ударила.
"В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, является недопустимым для работника местного самоуправления", - заявил Труханов и пообещал, что в ближайшее время будут сделаны соответствующие кадровые выводы.
- Напомним, Диана Т. в вечернее время была остановлена патрульной полицией. Несмотря на то, что в машине находился ее ребенок, женщина была очень пьяной, а попытка полицейских отвезти авто на штрафплощадку вызвала у нее вспышку агрессии.
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