Крысин является главным виновником гибели журналиста Веремия, - правозащитник

25 декабря, 2017, 23:12

Размещенная в общем доступе видеозапись убийства журналиста Вячеслава Веремия и показания пока что условного осужденного Юрия Крысина говорят о том, что роль последнего была определяющей в этом преступлении

Об этом заявила правозащитник Мария Томак в эфире программы "Вечер с Мирославой Барчук на телеканале Эспрессо.TV.

"Очень важной является последовательность событий в ту ночь, когда погиб Веремий: что было первым - избиение журналиста Крысиным или выстрел Алиева ("титушка" Джалал Алиев, который позже погиб в зоне АТО в рядах пророссийских боевиков - ред.) Это очень важный вопрос. В приговоре это звучит именно так: избиение, а затем выстрел. И вроде бы, вообще, Крысин и Алиев между собой не связаны. Сначала Крысин из каких-то хулиганских побуждений избил Веремия, а потом Алиев по мотивам личной неприязни в него выстрелил", - пояснила она.

Тогда как, по ее словам, события могли развиваться в обратной последовательности.

"На самом деле - об этом свидетельствуют открытые источники, на видео можно увидеть - сначала происходит выстрел, а потом уже по-сути добивают его. И Крысин признал, что бил Веремия. И это есть на фото. То есть все это есть в материалах дела. Эта хронология событий, как мне кажется, совершенно меняет роль Крысина в этом убийстве", - добавила правозащитник.

Кроме того, в пользу серьезной степени вины Крысина в этом деле (а не чисто хулиганство, за что он сейчас условно осужден) свидетельствует закрытый характер судебного заседания, на чем настаивал следователь якобы из-за наличия угрозы жизни и здоровью подсудимого.

По мнению Томак, в связи с этим есть надежда на то, что "дело вообще будет пересмотрено".

"Учитывая наличие этого видео и необходимость приобщить его к материалам дела", - подчеркнула она.

Что же касается причины вынесения Крысину мягкого приговора то она, как считает Томак, заключается в сотрудничестве подсудимого со следствием и его показаниях против организатора и заказчика данного преступления - якобы приближенного к предпринимателю Юрию Иванющенко руководителя "титушек" Армена Саркисяна. Как она отметила, Крысин получил $20 тыс. от Саркисяна на преступную деятельность возглавляемого им тогда подразделения "титушек", который "дежурил" на улице Большой Житомирской в Киеве.