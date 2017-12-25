Количество украинских заложников в "ДНР" и "ЛНР" выросло, в плену находятся уже 170 человек, - Геращенко

25 декабря, 2017, 21:34

В плену российско-террористических войск продолжает расти число украинцев

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по итогам совещания у президента, передает Эспрессо.TV.

По ее словам, присутствовавший на встрече руководитель СБУ Василий Грицак озвучил новую неутешительную цифру. Глава спецслужбы заявил, что сейчас число украинцев, незаконно задержанных боевиками, составляет 170 человек.

"Это те граждане, чьи родственники или побратимы обратились в СБУ. Но не всех граждан представители "ДНР" и "ЛНР" подтверждают, что они удерживают. На сегодня они подтверждают лишь 97 человек, из них тех, у кого установлено местонахождение, 74 человека, они будут освобождены 27 декабря", - пояснила Геращенко.

Также, по ее словам, президент поручил обеспечить освобожденных украинцев медицинской помощью, а также оперативно доставить их к семьям.