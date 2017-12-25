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Группа "Мандри" представила регги-песню и клип на стихотворение Шевченко "Думы мои"

Украинская группа "Мандри" во главе с Сергеем "Фомой" Фоменко представила песню в стиле регги-госпел на стихотворение Тараса Шевченко "Думы мои" и видеоклип к ней

Видеоработа обнародована на канале Youtube.

Клип создан из живописи, рисунков, графики и рукописей Тараса Шевченко.

Автором музыки и режиссером клипа выступил Сергей Фоменко, компьютерную графику и монтаж обеспечил Игорь Загребнюк.

Песня вошла в альбом "Время Летит" группы "Мандри".

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