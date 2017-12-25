Геращенко рассказала подробности подготовки обмена пленными
Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Вопрос освобождения заложников является ключевым для нормандского формата и обсуждался, в частности, во время телефонных переговоров канцлера Германии госпожи Меркель с президентом Порошенко и во время ее телефонного разговора с президентом Путиным. Президент Порошенко лично координировал всю работу всех соответствующих наших ведомств, чтобы все не сорвалось", - написала Геращенко.
Первый вице-спикер парламента подчеркнула, что следующий обмен по формуле "306 на 74" будет самым масштабным и разблокирует процесс освобождения заложников.
"Мы имеем планы и предложения, как освободить всех. И как сделать это как можно быстрее. Отдадут только 74, мы должны были разблокировать процесс освобождения. Но должны освободить всех", - отметила Геращенко.
- Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.
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