Геращенко рассказала подробности подготовки обмена пленными

25 декабря, 2017, 12:27

Подготовка следующего обмена пленными происходила с привлечением к переговорам президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Вопрос освобождения заложников является ключевым для нормандского формата и обсуждался, в частности, во время телефонных переговоров канцлера Германии госпожи Меркель с президентом Порошенко и во время ее телефонного разговора с президентом Путиным. Президент Порошенко лично координировал всю работу всех соответствующих наших ведомств, чтобы все не сорвалось", - написала Геращенко.

Первый вице-спикер парламента подчеркнула, что следующий обмен по формуле "306 на 74" будет самым масштабным и разблокирует процесс освобождения заложников.

"Мы имеем планы и предложения, как освободить всех. И как сделать это как можно быстрее. Отдадут только 74, мы должны были разблокировать процесс освобождения. Но должны освободить всех", - отметила Геращенко.