Геращенко подтвердила обмен пленными 27 декабря

25 декабря, 2017, 13:14

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подтвердила готовность украинской стороны к обмену пленными на Донбассе в среду, 27 декабря

Об этом Геращенко написала в своем Facebook.

"27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 тех, где это позволяет украинское законодательство. Только что имела разговор с президентом Петром Порошенко. Он подчеркивает, что украинская сторона готова к освобождению и все сделала, чтобы разблокировать процесс освобождения. Мы стремились сделать это еще раньше. И мы счастливы, что другая сторона наконец дала добро", - написала Геращенко.

Первый вице-спикер парламента отметила, что украинская сторона была готова к обмену уже несколько дней назад.

"Мы были на старте, на финишной прямой. Важно, что наконец-то сняты все проблемные вопросы, которые тормозили процесс освобождения", - добавила Геращенко.