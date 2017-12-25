 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Геращенко подтвердила обмен пленными 27 декабря

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подтвердила готовность украинской стороны к обмену пленными на Донбассе в среду, 27 декабря

Об этом Геращенко написала в своем Facebook.

"27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 тех, где это позволяет украинское законодательство. Только что имела разговор с президентом Петром Порошенко. Он подчеркивает, что украинская сторона готова к освобождению и все сделала, чтобы разблокировать процесс освобождения. Мы стремились сделать это еще раньше. И мы счастливы, что другая сторона наконец дала добро", - написала Геращенко.

Первый вице-спикер парламента отметила, что украинская сторона была готова к обмену уже несколько дней назад.

"Мы были на старте, на финишной прямой. Важно, что наконец-то сняты все проблемные вопросы, которые тормозили процесс освобождения", - добавила Геращенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2017 понедельник

24 декабря, 2017 воскресенье

больше новостей

25 декабря, 2017 понедельник

24 декабря, 2017 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать