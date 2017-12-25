Геращенко подтвердила обмен пленными 27 декабря
Об этом Геращенко написала в своем Facebook.
"27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 тех, где это позволяет украинское законодательство. Только что имела разговор с президентом Петром Порошенко. Он подчеркивает, что украинская сторона готова к освобождению и все сделала, чтобы разблокировать процесс освобождения. Мы стремились сделать это еще раньше. И мы счастливы, что другая сторона наконец дала добро", - написала Геращенко.
Первый вице-спикер парламента отметила, что украинская сторона была готова к обмену уже несколько дней назад.
"Мы были на старте, на финишной прямой. Важно, что наконец-то сняты все проблемные вопросы, которые тормозили процесс освобождения", - добавила Геращенко.
- Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.
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