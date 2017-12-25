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День в АТО: сегодня впервые за период "рождественского перемирия" русские не стреляли

Сегодняшний день в районе проведения АТО, впервые после вступления в силу новогодне-рождественского перемирия, прошел без нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"По состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", - говорится в сообщении.

В свою очередь подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей, заверили в пресс-центре.

Штаб АТО отмечает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.

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