Байден заявил, что это он сказал Януковичу бежать из Украины

25 декабря, 2017, 19:34

Бывший вице-президент США Джо Байден вспомнил о телефонном звонке экс-президенту Виктору Януковичу, после которого тот сбежал из Украины

Об этом Байден написал в своих недавно изданных мемуарах, сообщает "Общественное радио".

"Я предупреждал его (Януковича, - ред.) в течение нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержаннее по отношению к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отозвать своих людей и уходить", - отметил Байден.

По словам политика, Янукович уехал на следующий же день, а контроль над правительством временно "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".