 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Байден заявил, что это он сказал Януковичу бежать из Украины

Бывший вице-президент США Джо Байден вспомнил о телефонном звонке экс-президенту Виктору Януковичу, после которого тот сбежал из Украины

Об этом Байден написал в своих недавно изданных мемуарах, сообщает "Общественное радио".

"Я предупреждал его (Януковича, - ред.) в течение нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержаннее по отношению к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отозвать своих людей и уходить", - отметил Байден.

По словам политика, Янукович уехал на следующий же день, а контроль над правительством временно "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".

  • Мемуары Джо Байдена, названные "Пообещай мне, папа", вышли в декабре. Он посвятил книгу своему ребенку, которая в 2015 году умер от рака мозга.
  • В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации США и, в частности, о роли в событиях в Украине.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2017 понедельник

больше новостей

25 декабря, 2017 понедельник

24 декабря, 2017 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать