Байден заявил, что это он сказал Януковичу бежать из Украины
25 декабря, 2017, 19:34
Бывший вице-президент США Джо Байден вспомнил о телефонном звонке экс-президенту Виктору Януковичу, после которого тот сбежал из Украины
Об этом Байден написал в своих недавно изданных мемуарах, сообщает "Общественное радио".
"Я предупреждал его (Януковича, - ред.) в течение нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержаннее по отношению к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отозвать своих людей и уходить", - отметил Байден.
По словам политика, Янукович уехал на следующий же день, а контроль над правительством временно "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".
- Мемуары Джо Байдена, названные "Пообещай мне, папа", вышли в декабре. Он посвятил книгу своему ребенку, которая в 2015 году умер от рака мозга.
- В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации США и, в частности, о роли в событиях в Украине.
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины