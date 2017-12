25 декабря, 2017, 09:01

77-летнему барабанщику The Beatles Ринго Старру присвоят рыцарский титул

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Музыканта почтут за его вклад в музыку и благотворительность.

Ранее, в 1965 году, Старр получил Орден британской империи - рыцарский орден, созданный британским королем Георгом V 4 июня 1917 года. Тогда эти ордена получила вся "ливерпульская четверка".

В декабре 1996 года рыцарский титул получил коллега Старра по группе - басист Пол Маккартни.

Ринго Старр начал музыкальную карьеру в 1958 году перкусистом группы Eddie Clayton Skiffle, а в 1960 году присоединился к ливерпульского группы Rory Storm & The Ураганы .В сентябре 1962 года он сменил Пита Беста в The Beatles, довершивши формирование одного из величайших в истории музыкальных групп. На каждом альбоме The Beatles обязательно была песня с Ринго Старром на вокале. Одной из самых известных является Yellow Submarine 1966 года.

Сольную музыкальную карьеру Ринго Старр начал еще до распада The Beatles альбом Sentimental Journey, который посвятил матери.