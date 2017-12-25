Австрийские ученые рассказали какой будет жизнь человека в 2037 году

25 декабря, 2017, 18:51

За счет развития искусственного интеллекта и создаваемых на его основе технологий в будущем люди будут жить дольше и здоровее, однако появится немало вещей и явлений, которые сегодня считаются неестественными

К таким выводам пришли футурологи центра инноваций Ars Electronica Futurelab (Линц, Австрия), пишет Der Spiegel.

Людей, в частности, повсюду будут окружать чипы, соединенные с интернетом, которые будут встроены в предметы, одежду, стены. Уже сегодня около 25 млрд устройств подключены к сети. К 2020 году, согласно расчетам, их количество увеличится до 50 млрд, то есть на каждого человека будет приходиться в среднем 7 устройств.

В ближайшем будущем станут обычными также устройства, способные построить графики показателей здоровья, например ЭКГ. Согласно ожиданиям футурологов, с 2025 года сенсоры, размещенные на нашей одежде, коже и используемых нами предметах, будут регистрировать наши жизненные показатели, смогут собирать данные о состоянии здоровья, анализировать их и ставить диагнозы, что резко повысит продолжительность жизни людей.

"К 2037 году изменения произойдут и в том, что мы едим и как готовим еду. То, что завтрак сможет приготовить, например, кухонная машина, а за покупками больше не придется ходить, - вопрос уже не такого далекого будущего. Уже сейчас почти все крупные производители предлагают умные холодильники - правда, их цена пока высока для обычной семьи ", - говорится в публикации.

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С помощью сканирования такие холодильники могут сохранять данные о находящихся внутри продуктах и сроках их годности. Они связаны с интернет-магазинами и могут на основе наших предпочтений автоматически заказывать еду.

Как сообщается в статье, к 2030 году с большой вероятностью появятся стейки из искусственного мяса.

"Уже сейчас существуют многочисленные стартапы, которые производят мясо из клеточных культур. Для этого сначала размножают клетки, взятые у живого животного, которые потом вырастают в мышцы и жир в больших биореакторах. В 2016 году одна из американских компаний представила первую фрикадельку из искусственного мяса. Для ее создания понадобилось гораздо меньше воды и земельных ресурсов по сравнению с обычным мясом", - отмечается в статье.

Правда, такие продукты пока стоят очень дорого. Например, первый бургер, сделанный в лаборатории, обошел его создателям около $330 тыс.

Однако в ближайшие десятилетия цены должны сильно упасть: по оценке компании, создавшей первый "лабораторный" бургер, уже в 2020 роге ее продукты стоить около $10 за штуку.

Что касается транспортной отрасли, то уже в скором времени обычные автомобили будут заменены электрифицированными автобусами и машинами автономного управления, благодаря которым сократится количество аварий и пробок на дорогах.

"Исследователи трудовых процессов считают устаревшим то, что мы годами должны работать по одной профессии, которая определяет нашу идентичность. Технологический прогресс будет все больше способствовать перемене работы или ее отмене", - говорится далее.

В будущем люди должны быть готовы учиться в течение всей жизни, за счет чего уровень производительности всей общемировой экономики будет постоянно расти.