40-50% опрошенных не одобряют реформ, которые проводятся в Украине

25 декабря, 2017, 20:13

Большинство украинцев выступают против реформ, которые были приняты или запланированы в 2017 году

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает DT.ua.

Лучше всего граждане Украины относятся к реформе образования: 26% поддерживали, 41,8% были против, 11,7% относились безразлично, 20,5% затруднились ответить.

К медицинской реформы положительно относились 21,2% граждан, 56,9% - отрицательно, 6,9% - безразлично, 15,0% - не смогли ответить.

Пенсионную реформу поддерживали 19,9% респондентов, 56,9% были против, 6,9% - относились безразлично, 16,3% - затруднились ответить.

До земельной реформы положительно относились 14,6% граждан, 52,3% отрицательно, 10,5% - безразлично, 22,5% - не смогли ответить.

Судебную реформу поддерживали 12,6% респондентов, 49,1% были против, 11,9% - относились безразлично, 26,3% - не смогли ответить.

К запланированной приватизации государственных предприятий положительно относились 12,4% граждан, 49,9% отрицательно, 12,0% безразлично, 25,7% - не смогли ответить.

Опрос Центра Разумкова проведен 6-11 октября 2017 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.