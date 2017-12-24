Завод Фирташа в Крыму в обход санкций получает сырье из Норвегии, - СМИ

24 декабря, 2017, 16:19

Несмотря на санкции, происходят поставки ильменитовой руды из Норвегии в оккупированный Крым для завода предпринимателя Дмитрия Фирташа, который сейчас скрывается в Австрии

Об этом говорится в совместном расследовании мониторинговой группы "Майдан зарубежный дел" и издание BlackSeaNews.

В публикации отмечается, что морские перевозки ильменита в порт "Камыш-Бурун" в Керчи фиксируются ежемесячно. Ильменитовая руда используется на оккупированном полуострове единственным покупателем - заводом "Титан" в городе Армянск на севере Крыма. Он относится к группе компаний олигарха Дмитрия Фирташа.

Ранее уже сообщалось, что в конце ноября 2017 в транспортировке ильменита в Крым появились интересные подробности: из Норвегии на немецком судне было доставлено для "Титана" 10 тыс. тонн ильменита. Как оказалось, что это не единичный случай, а новая схема обхода санкций, отмечается в публикации расследователей.

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Уже через месяц, 20 декабря 2017 года, на рейдовую стоянку российского порта "Кавказ" в Керченском проливе (на тот же рейдовый причал 451) прибыл немецкий балкер CALLISTO (IMO: 9427392) под флагом Либерии, но с вдвое большим дедвейтом, то есть можно предположить , что он привез на крымский завод "Титан" до 25 тыс. тонн ильменитовой руды.

Балкер вышел 5 декабря 2017 с норвежского порта Йоссингфйорд, где расположен один из крупнейших в Норвегии и Западной Европе титановых рудников Теллнес. Рудником управляет компания Titania, а фьорд используется как порт этой компании.

Балкер CALLISTO (IMO: 9427392) принадлежит компании HEINZ CORLEIS REEDEREI KG Kampweg 4A, 21706 Drochtersen, Germany.

Утром 23 декабря 2017 с борта балкера CALLISTO (IMO: 9427392) начались разгрузки ильменита на борт российского сухогруза NEFTERUDOVOZ-2 (IMO: 8986884) - того же, что и в предыдущем случае.

"Приведенные факты свидетельствуют не о частном случае, а о том, что холдинг Дмитрия Фирташа, владельца крымского "Титана", скорее всего, заключил крупную сделку с норвежским производителем ильменита", - говорится в публикации.

Такая схема поставок ильменита в оккупированный Крымский полуостров из Норвегии в ноябре-декабря 2017 г. отмечается впервые после оккупации Крыма. До этого были зафиксированы аналогичные схемы из украинского порта "Южный", из Бразилии, а наибольшая - с турецкого порта "Самсун".

"Но они были освещены в различных журналистских расследованиях, это привлекло внимание соответствующих государственных органов этих стран, и схемы перестали существовать", - отмечают журналисты.