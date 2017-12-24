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Из-за непогоды почти 3 тыс. человек на Луганщине остались без света

Из-за непогоды в Луганской области полностью обесточены 4 населенных пункта, а 3 - частично.

Об этом в Facebook сообщает ООО "Луганское энергетическое объединение".

"Так, по оперативной информации по состоянию на 13:30, 24 декабря полностью обесточены 4 населенных пунктов, частично - 3. В целом без света находятся 2964 абонента", - говорится в сообщении.

В частности, частично обесточены город Новодружеск (1322 абонентов), поселок Горское (348 абонентов) и город Креминна (715 абонентов).

"На территории обслуживания Новопсковского РЕМ полностью обесточены населенные пункты Лозное, Шарово, Петровка, частично - Лозно-Александровка (579 абонентов)", - отметили энергетики.

Позже стало известно, что Новодружеск уже был подключен. Однако добавилось новое обесточивание.

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