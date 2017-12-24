Яценюк находится в Швейцарии с частным визитом, никаких официальных встреч не планируется, - пресс-секретарь

24 декабря, 2017, 18:41

Поездка лидера политической партии "Народный фронт", экс-премьер-министра Арсения Яценюка в Швейцарию является частной и семейной, никаких официальных или деловых встреч политик там не планирует

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь лидера "Народного фронта" Ольга Лаппо.

"Не стоит вдаваться в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там не планирует. Это - частная семейная поездка", - отметила она.

Кроме того, распространенные российскими пропагандистскими ресурсами упоминания о "недействительном паспорте" политика или якобы обнаруженных во время таможенного контроля $50 тыс. наличными, по словам Лаппо, является ничем иным, как "фейком" и "дезинформацией".

"Яценюк, как бывший глава МИД, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Поэтому пользуется дипломатическим паспортом пожизненно", - пояснила его пресс-секретарь.

Причиной вчерашнего недоразумения в Женевском аэропорту она называет абсурдный запрос российских властей в Интерпол из-за якобы участия Яценюка в войне в Чечне.

"И это еще раз подтверждает: Кремль боится и мстит. Мстит за инициированный правительством Яценюка иск в Стокгольмский суд, по которому "Газпром" проиграл Украине 56 млрд, за санкции против РФ, за подписание Ассоциации с ЕС, за успешно пройденный путь к безвизовому режиму с Евросоюзом для украинцев. А главное - за создание украинской армии ", - отметила Лаппо.

23 декабря 2017, лидера партии "Народный фронт", бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы - якобы для проведения паспортного контроля в соответствии с запросом России.

Позже в Интерполе выяснили ситуацию и объяснили: никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - нет.