Выборы в тергромадах: в Одесской области задержали 2 членов комиссии, а в Николаевской области избирателей подкупают лампочками

24 декабря, 2017, 16:51

В Одесской области сотрудники полиции задержали двух членов участковой избирательной комиссии №501685, которые незаконно выдали бюллетени для голосования группе лиц

Об этом сообщил кандидат в депутаты Малиновского поселкового совета Овидиопольского района Андрей Бутенко, передает "Укринформ".

"Полиция задержала двух членов избирательной комиссии, которые незаконно выдали бюллетени для голосования трем псевдоизбирателям. Эти лица прописаны в городе Подольск и не могут участвовать в голосовании, их тоже опрашивает следственно-оперативная группа. Есть также видеофиксация факта голосования на этом участке одной из гражданок, которая зарегистрирована в Подольске Одесской области", - отметил Бутенко.

Координатор кампании наблюдения от КИУ и "Опоры" за ходом выборов на участках Малиновского ТИК Игорь Луговский подтвердил, что на данном участке работает следственно-оперативная группа.

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Между тем на Днепропетровщине в полицию подано заявление, а также жалоба в районный суд из-за распространения якобы выпуска районной газеты "Известия Софиивщины" информации против кандидата на пост главы ОТГ Елены Нелипы, в которой содержатся признаки "черного пиара".

"Сегодня ночью в селах разбрасывали фальшивый номер газеты "Известия Софиивщины" у магазинов с грязной информации на кандидатов, часть газет агитаторы сдали в макулатуру в пункте приема", - написал координатор общественного наблюдения за выборами Вадим Головченко на своей странице в Facebook.

В то же время главный редактор газеты "Известия Софиивщины" Вера Ковалева отметила, что номер сфальсифицирован: размер печатного листа газеты больше стандартного, первая страница содержит "черный пиар" против Нелипы, а остальные страницы перепечатаны с №99 выпуска газеты.

Активист также сообщил, что в Девладовской ОТГ избирателей пытаются подкупить, раздавая электрические лампочки.

А на Николаевщине секретарь участковой избирательной комиссии начала заполнять протоколы еще до окончания голосования на выборах в ОТГ.

"На участке №480439 в селе Радсад Радсадовского объединенной общины Николаевской области секретарь участковой комиссии начала заполнять протоколы о подсчете голосов до окончания голосования. Но в соответствии с ч.1 ст.80 ЗУ" О местных выборах "ДВК на своем заседании составляет протокол о подсчете голосов избирателей по каждых местных выборах, по каждому избирательному округу, по которому проводится голосование на избирательном участке", - рассказал корреспонденту Укринформа координатор общественного наблюдения "Опоры" за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовый.

Сегодня, 24 декабря 2017 года, в ряде объединенных территориальных общин Украины проходят местные выборы.

Перед этим они имели место 29 октября.