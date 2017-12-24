Возле Яремче в горах пропал отдыхающий, его уже второй день ищут спасатели
Мужчина решил ночью выйти на гору Хомяк и заблудился, пишет местный сайт mi100.
23 декабря в 17:30 прикарпатским спасателям поступило сообщение от мужчины о том, что во время восхождения на гору Хомяк заблудился его товарищ (примерный возраст - 35 лет).
В 18:45 для проведения поисково-спасательных работ направлены 5 спасателей из Ворохты и 1 единица техники.
Спасатели совместно с родственниками и товарищем пропавшего провели обследование подножия горы Хомяк со стороны горы Женец. Были обследованы прилегающие лесные опушки, массивы вниз серпантином, но исчезнувшего лица не обнаружено.
Связь с потерпевшим отсутствует. Поиски продолжаются.
Справка
Гора Хомяк имеет высоту 1542 м над уровнем моря. Расположена в пределах Яремчанского городского совета. К ее вершине проложены популярные пешеходные туристические маршруты.
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