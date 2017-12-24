Во Флориде разбился самолет, есть погибшие
24 декабря, 2017, 19:18
В Соединенных Штатах Америки в штате Флорида разбился двухмоторный самолет в аэропорту Бартау
В результате инцидента четыре человека погибли, сообщает "РБК-Украина".
Сообщается, что катастрофа самолета произошла утром в воскресенье, 24 декабря.
Согласно заявлению в офисе шерифа округа Полк, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.
На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США. Причина аварии пока остается неизвестной.
При этом отмечается, что в момент аварии в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
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