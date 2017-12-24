Владимир Кличко считает Украину и Россию "братскими народами"

24 декабря, 2017, 20:28

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко назвал украинцев и русских "братскими народами", война между которыми уже вскоре прекратится

Об этом он заявил в интервью немецкому деловому журналу Brand Eins, пишет Tribuna.com.

"Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до того, что братские народы оказались в стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время наступит, я не сомневаюсь", - отметил он.

Кроме того, спортсмен и общественный деятель выступил за "плохой мир", за счет которого в Украине можен начаться мощное экономическое возрождение.

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"Когда умолкнут пушки на востоке, украинская экономика переживет большой рост. Мы сделаем огромный шаг вперед по сравнению с другими соседями. В этом у меня нет сомнений. И это произойдет гораздо быстрее, через три-пять лет. У Украины настолько большой потенциал, о котором другие страны могут только мечтать. Украина - это мост между Европой и Азией, поэтому по-другому и быть не может. Нужно лишь, чтобы на востоке перестали стрелять. Как очень правильно говорят: плохой мир лучше доброй войны", - сказал Кличко.

Что же касается текущих достижений Украины, то, как он отметил, несмотря на войну, украинцы получили безвиз с европейскими странами.

"В то время, когда на востоке идет война, нельзя говорить "хорошо". Но есть и положительные стороны. Сложные времена объединяют людей. То, что украинцы начиная с этого лета могут без виз ездить в Европейский Союз, однозначно хорошее развитие событий. Мы находимся в той фазе, когда мы только рождаемся как страна, как нация, как общество. Это болезненный процесс. Но я - оптимист", - отметил Кличко.

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