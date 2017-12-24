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В Южной Африке родился котенок с двумя мордочками

В Южно-Африканской республике родился котенок с двумя мордочками

Об этом сообщает Abc.net.

Как отмечается, хозяин кошки, у которой родился такой необычный котенок, отнес животное к волонтеру. Девушка выходила его и завела страницу в Facebook.

Волонтер назвала котенка Бетти Би, сейчас ему 11 дней. По словам хозяйки животного, котенок растет и развивается, как обычные котята.

 

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