В Южной Африке родился котенок с двумя мордочками

24 декабря, 2017, 14:12

В Южно-Африканской республике родился котенок с двумя мордочками

Об этом сообщает Abc.net.

Как отмечается, хозяин кошки, у которой родился такой необычный котенок, отнес животное к волонтеру. Девушка выходила его и завела страницу в Facebook.

Волонтер назвала котенка Бетти Би, сейчас ему 11 дней. По словам хозяйки животного, котенок растет и развивается, как обычные котята.