В Южной Африке родился котенок с двумя мордочками
24 декабря, 2017, 14:12
В Южно-Африканской республике родился котенок с двумя мордочками
Об этом сообщает Abc.net.
Как отмечается, хозяин кошки, у которой родился такой необычный котенок, отнес животное к волонтеру. Девушка выходила его и завела страницу в Facebook.
Волонтер назвала котенка Бетти Би, сейчас ему 11 дней. По словам хозяйки животного, котенок растет и развивается, как обычные котята.
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