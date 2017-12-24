В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП
24 декабря, 2017, 12:52
В Словакии автобус, в котором ехали девять украинцев, попал в ДТП в пригороде Кошице
Как сообщает Karpatnews, столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Suzuki Ignis.
По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Suzuki.
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