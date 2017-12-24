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В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП

В Словакии автобус, в котором ехали девять украинцев, попал в ДТП в пригороде Кошице

Как сообщает Karpatnews, столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Suzuki Ignis.

По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Suzuki.

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