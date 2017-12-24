В "ДНР" на Рождество готовят провокации в Западной Украине, - Аброськин

24 декабря, 2017, 19:00

На временно неподконтрольных Киеву территориях создаются диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция располагает достоверной информацией о том, что "по поручению лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде участники так называемых акций "не будут иметь" никакого отношения к террористической группировке "ДНР", - написал он.

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По словам Аброськина, "под руководством безумных "кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе Украины, осквернение памятников, синагог и католических храмов".

"Обращаюсь к гражданам - будьте внимательны и осторожны, при появлении подозрительных лиц и предметов обращайтесь в полицию", - написал заместитель главы Нацполиции.