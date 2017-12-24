В полиции Киева рассказали, в каком районе за год совершили больше всего преступлений

24 декабря, 2017, 07:29

В течение 2017 года больше всего преступлений было совершено в Деснянском районе Киева

Об этом сообщила полиция Киева на запрос УНН.

"По состоянию на 30 ноября 2017 года в Деснянском районе столицы было совершено 9 тыс. 564 преступления, раскрыто - 1 тыс.783. Наименее криминальным районом оказался Подольский - 2 тыс. 514 совершенных преступлений, 1 тыс.176 раскрытых", - говорится в сообщении.

Также в полиции рассказали, что больше всего убийств было совершено в Дарницком районе Киева (17 случаев), больше всего изнасилований - в Деснянском и Шевченковском (по 3 случая); нанесение умышленных тяжких телесных повреждений - в Деснянском районе (27 случаев).

В Соломенском районе произошло больше всего разбойных нападений (80 случаев), в Днепровском - больше всего ограблений (594 случая), в Деснянском районе - краж (5016 случаев), а в Дарницком - больше всего незаконных завладений транспортными средствами (243 случая).