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В ОБСЕ выразили обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве Веремия

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия

"После более трех лет со дня убийства Вячеслава Веремия виновные в этом страшном акте до сих пор не были привлечены к полной ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападающих и организаторов атаки, я серьезно обеспокоен таким приговором, который сузил возможность для восстановления справедливости в отношении семьи журналиста", - говорится в заявлении Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Представитель ОБСЕ также призвал власти в Украине к эффективному расследованию всех случаев гибели журналистов.

"Я призываю власть в полной мере и эффективно расследовать все случаи гибели журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности в отношении таких преступлений", - добавил он.

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