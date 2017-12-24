В ОБСЕ выразили обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве Веремия

24 декабря, 2017, 10:39

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия

"После более трех лет со дня убийства Вячеслава Веремия виновные в этом страшном акте до сих пор не были привлечены к полной ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападающих и организаторов атаки, я серьезно обеспокоен таким приговором, который сузил возможность для восстановления справедливости в отношении семьи журналиста", - говорится в заявлении Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Представитель ОБСЕ также призвал власти в Украине к эффективному расследованию всех случаев гибели журналистов.

"Я призываю власть в полной мере и эффективно расследовать все случаи гибели журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности в отношении таких преступлений", - добавил он.