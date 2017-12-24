В ОБСЕ выразили обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве Веремия
"После более трех лет со дня убийства Вячеслава Веремия виновные в этом страшном акте до сих пор не были привлечены к полной ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападающих и организаторов атаки, я серьезно обеспокоен таким приговором, который сузил возможность для восстановления справедливости в отношении семьи журналиста", - говорится в заявлении Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ.
Представитель ОБСЕ также призвал власти в Украине к эффективному расследованию всех случаев гибели журналистов.
"Я призываю власть в полной мере и эффективно расследовать все случаи гибели журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности в отношении таких преступлений", - добавил он.
- Напомним, 22 декабря по статье "хулиганство" был приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года Юрий Крысин, обвиняемый по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во времена Евромайдана. Также Крысин должен покрыть 12 284 грн расходов на проведение экспертиз.
- Прокуратура просила суд о 6-летнем тюремном заключении для Крысина, и после оглашения приговора заявила о намерении его обжаловать.
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