В Москве свыше 700 человек призвали власти зарегистрировать Навального кандидатом в президенты
Выдвижение Навального произошло на собрании инициативной группы в московском Серебряном Бору, сообщают российские медиа.
На собрании собралось около тысячи человек, включительно с журналистами. За выдвижение проголосовали 742 человека (по российскому законодательству кандидата-самовыдвиженца должны выдвинуть не менее 500 человек).
Сегодняшнее собрание в Москве устроил единомышленник оппозиционера Илья Яшин, который является муниципальным депутатом Москвы.
Подобные инициативные группы по выдвижению Навального в президенты сегодня собираются во многих городах страны. В частности, уже завершили процедуру выдвижения группы во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске, Омске, Екатеринбурге и Перми.
Всего запланировано собрание в 20 городах России.
Однако не исключено, что в российском Центризбиркоме отклонят представление о регистрации Навального кандидатом в президенты, о чем там уже неоднократно заявляли. Причина - судимость политика по сфабрикованному уголовному делу.
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