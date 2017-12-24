В Москве свыше 700 человек призвали власти зарегистрировать Навального кандидатом в президенты

24 декабря, 2017, 15:23

Оппозиционера Алексея Навального выдвинули в президенты России, несмотря на то что ранее ЦИК предупредила о невозможности его регистрации кандидатом

Выдвижение Навального произошло на собрании инициативной группы в московском Серебряном Бору, сообщают российские медиа.

На собрании собралось около тысячи человек, включительно с журналистами. За выдвижение проголосовали 742 человека (по российскому законодательству кандидата-самовыдвиженца должны выдвинуть не менее 500 человек).

Сегодняшнее собрание в Москве устроил единомышленник оппозиционера Илья Яшин, который является муниципальным депутатом Москвы.

Подобные инициативные группы по выдвижению Навального в президенты сегодня собираются во многих городах страны. В частности, уже завершили процедуру выдвижения группы во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске, Омске, Екатеринбурге и Перми.

Всего запланировано собрание в 20 городах России.

Однако не исключено, что в российском Центризбиркоме отклонят представление о регистрации Навального кандидатом в президенты, о чем там уже неоднократно заявляли. Причина - судимость политика по сфабрикованному уголовному делу.