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В Ливане таксист изнасиловал сотрудницу британского посольства, потому что она была в короткой юбке

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве сотрудницы посольства Великобритании в Бейруте (Ливан) Ребекки Дайкс таксист Тарек Хаучи заявил, что совершил преступление из-за ее короткой юбки

Детективы выследили преступника с помощью камер наружного наблюдения, пишет The Daily Mail.

После того, как 29-летнего Хаучи, который работал на Uber, ознакомили с записью, он сразу же признался.

"Водитель сказал, что она была в короткой юбке. Он решил, что она привлекательна и решил изнасиловать. По его словам, это должно было быть легко, поскольку она была иностранкой", - говорится в материале.

По версии следствия, Дайкс, которая работала в диппредставительстве в столице Ливана Бейруте, вызвала такси из бара "Джеммайзе", где она встречалась с друзьями. Полиция нашла ее тело на обочине дороги - ее задушили веревкой.

Ранее женщина работала в Ираке аналитиком МИД. Она окончила Манчестерский университет со степенью магистра международной безопасности, а также училась в Биркбек (Лондонский университет) по специальности "международное управление".

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