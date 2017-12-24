В Ливане таксист изнасиловал сотрудницу британского посольства, потому что она была в короткой юбке
Детективы выследили преступника с помощью камер наружного наблюдения, пишет The Daily Mail.
После того, как 29-летнего Хаучи, который работал на Uber, ознакомили с записью, он сразу же признался.
"Водитель сказал, что она была в короткой юбке. Он решил, что она привлекательна и решил изнасиловать. По его словам, это должно было быть легко, поскольку она была иностранкой", - говорится в материале.
По версии следствия, Дайкс, которая работала в диппредставительстве в столице Ливана Бейруте, вызвала такси из бара "Джеммайзе", где она встречалась с друзьями. Полиция нашла ее тело на обочине дороги - ее задушили веревкой.
Ранее женщина работала в Ираке аналитиком МИД. Она окончила Манчестерский университет со степенью магистра международной безопасности, а также училась в Биркбек (Лондонский университет) по специальности "международное управление".
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины