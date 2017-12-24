В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих, есть пострадавшие
24 декабря, 2017, 11:56
В американском Лос-Анджелесе мужчина в противогазе и с мачете в руках напал на прохожих в районе Канога-Парк
Как сообщает Daily Star, в результате нападения по меньшей мере девять человек были доставлены в больницу с различными ранениями.
Прибыв на место инцидента, полицейские открыли огонь по нападавшему. Он был ранен и сейчас находится в больнице под охраной.
- Напомним, 14 декабря, в городе Маастрихт (Нидерланды) неизвестный с ножом напал на прохожих. В результате нападения погибли двое людей, еще трое ранены.
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