 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих, есть пострадавшие

В американском Лос-Анджелесе мужчина в противогазе и с мачете в руках напал на прохожих в районе Канога-Парк

Как сообщает Daily Star, в результате нападения по меньшей мере девять человек были доставлены в больницу с различными ранениями.

Прибыв на место инцидента, полицейские открыли огонь по нападавшему. Он был ранен и сейчас находится в больнице под охраной.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2017 воскресенье

больше новостей

24 декабря, 2017 воскресенье

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать