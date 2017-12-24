В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих, есть пострадавшие

24 декабря, 2017, 11:56

В американском Лос-Анджелесе мужчина в противогазе и с мачете в руках напал на прохожих в районе Канога-Парк

Как сообщает Daily Star, в результате нападения по меньшей мере девять человек были доставлены в больницу с различными ранениями.

Прибыв на место инцидента, полицейские открыли огонь по нападавшему. Он был ранен и сейчас находится в больнице под охраной.