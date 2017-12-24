В Китае совершил первый пробный полет самый большой в мире самолет-амфибия
24 декабря, 2017, 11:08
В Китае совершил первый пробный полет гидросамолет AG600, который является крупнейшим в мире
Самолет был полностью разработан в Китае, сообщает Xinhua.
Самолет-амфибия вылетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун. Полет длился около часа, после чего самолет успешно приземлился.
Гидросамолет AG600 предназначенный для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения поисково-спасательных операций. Противопожарная модификация способна набирать 12 тонн воды за 12 секунд.
Самолет может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тысячи километров и непрерывным пребыванием в воздухе до 12 часов.
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