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В Китае совершил первый пробный полет самый большой в мире самолет-амфибия

В Китае совершил первый пробный полет гидросамолет AG600, который является крупнейшим в мире

Самолет был полностью разработан в Китае, сообщает Xinhua.

Самолет-амфибия вылетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун. Полет длился около часа, после чего самолет успешно приземлился.

Гидросамолет AG600 предназначенный для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения поисково-спасательных операций. Противопожарная модификация способна набирать 12 тонн воды за 12 секунд.

Самолет может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тысячи километров и непрерывным пребыванием в воздухе до 12 часов.

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