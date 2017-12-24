В Киеве впервые с 2012 года снизилась преступность, - Нацполиция

24 декабря, 2017, 21:27

Благодаря усилиям Национальной полиции в течение 2017 года удалось добиться существенного снижения преступности в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на доклад главы киевской полиции Андрея Крищенко, подготовленную для Киевского городского совета.

По его словам, 2017 год был сложным, но благодаря слаженной работе всех полицейских служб удалось достичь положительной динамики:

"Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения в Киеве составляет 234 уголовных правонарушения, тогда как в прошлом году их было 253. Этот показатель снизился впервые, начиная с 2012 года".

Если проанализировать количество совершенных правонарушений, то традиционно львиную долю составляют имущественные преступления, в частности кражи, которых зарегистрировано более 32 тыс.

"В течение года на линию 102 мы получили более 1 миллиона 200 тыс. сообщений граждан, около 860 тыс. заявлений внесены в журнал единого учета управлений полиции. В столице зарегистрировано более 68 тыс. уголовных правонарушений, а это на 7% меньше, чем в 2016", - отметил Крищенко.

Прослеживается также снижение совершенных отдельных видов преступлений, например, разбойных нападений – на 15% (489 против 575 в 2016-м), грабежей – на 41% (3639 против 6160), краж – на 9% (32910 против 36237), в том числе краж из квартир – на 31% (5339 против 7755), угонов автотранспорта – на 20% (1534 против 1907).

При этом начальник киевских полицейских отметил, что правоохранители раскрыли больше убийств, тяжких телесных повреждений, разбойных нападений, краж и хулиганств.

Как позитив в полиции также отметили работу по изъятию нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также противодействие незаконному обороту наркотиков.

В целом, в суд с обвинительным актом направлено 16195 уголовных производств, а это на 2549 больше по сравнению с предыдущим годом.