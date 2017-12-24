В Киеве между участниками акции на Майдане произошла стычка

24 декабря, 2017, 14:59

В Киеве на Майдане Независимости произошла стычка между участниками акции Кофе на Крещатике

Как сообщает Общественное, участники батальона Азов и другие военные устроили спор с советником президента Юрием Бирюковым.

Они требовали от него опровержения сообщения о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не Азова.

"Я общаюсь с бойцами 72-й бригады, которые говорят, что они тоже там работали. У меня нет оснований им не верить", — сказал Бирюков.

Один из участников акции Кофе на Крещатике во время спора толкнул бойца из Азова, началась схватка.

В то время Бирюкова оттащили в другую сторону и он исчез.

Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал.