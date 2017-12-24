В Киеве между участниками акции на Майдане произошла стычка
24 декабря, 2017, 14:59
В Киеве на Майдане Независимости произошла стычка между участниками акции Кофе на Крещатике
Как сообщает Общественное, участники батальона Азов и другие военные устроили спор с советником президента Юрием Бирюковым.
Они требовали от него опровержения сообщения о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не Азова.
"Я общаюсь с бойцами 72-й бригады, которые говорят, что они тоже там работали. У меня нет оснований им не верить", — сказал Бирюков.
Один из участников акции Кофе на Крещатике во время спора толкнул бойца из Азова, началась схватка.
В то время Бирюкова оттащили в другую сторону и он исчез.
Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал.
- Ранее сообщалось, что в Киеве возле Стелы Независимости началась акция Кофе на Крещатике, организованная противниками еженедельных протестов Михеила Саакашвили.
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