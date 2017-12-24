В Карпатах нашли тело туриста, которого искали два дня
24 декабря, 2017, 22:30
Сегодня, 24 декабря, в Карпатах нашли тело туриста, который заблудился 23 декабря во время восхождения на гору Хомяк
Тело погибшего уже опознали родственники, сообщила пресс-секретарь полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик, передает "Громадское радио".
По ее словам, полицией начато уголовное производство, но по предварительной информации, это была естественная смерть от переохлаждения.
Как сообщила Мирослава Белдик, погибший - предприниматель из Ивано-Франковска, 1998 года рождения.
- Напомним, 23 декабря, во время восхождения на гору Хомяк заблудился турист из Ивано-Франковска. Он решил самостоятельно подняться на вершину горы в темное время суток.
Читайте также
-
-
21 декабря, 2017 10 побед украинских спортсменов в 2017 году
-
-
20 декабря, 2017 С шести лет онлайн. Как спасти ребенка от черной стороны Facebook
-
Читайте также
-
21 декабря, 2017 10 побед украинских спортсменов в 2017 году
-
-
20 декабря, 2017 С шести лет онлайн. Как спасти ребенка от черной стороны Facebook