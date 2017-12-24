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В Карпатах нашли тело туриста, которого искали два дня

Сегодня, 24 декабря, в Карпатах нашли тело туриста, который заблудился 23 декабря во время восхождения на гору Хомяк

Тело погибшего уже опознали родственники, сообщила пресс-секретарь полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик, передает "Громадское радио".

По ее словам, полицией начато уголовное производство, но по предварительной информации, это была естественная смерть от переохлаждения.

Как сообщила Мирослава Белдик, погибший - предприниматель из Ивано-Франковска, 1998 года рождения.

  • Напомним, 23 декабря, во время восхождения на гору Хомяк заблудился турист из Ивано-Франковска. Он решил самостоятельно подняться на вершину горы в темное время суток.
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