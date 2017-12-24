В Днепре в многоэтажке сработала взрывчатка: пострадала сотрудница полиции
24 декабря, 2017, 13:09
По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.
Утром в воскресенье, 24 декабря, в 9-этажке Днепра произошел взрыв, в результате которого пострадала сотрудница полиции
Об этом сообщает местное издание Информатор.
По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.
Женщина, которая является сотрудницей полиции, утром заходила в свою квартиру и сработала взрывчатка, которая была заложена под дверью. Полицейская получила осколочные ранения по всему телу, поскольку взрывное устройство было начинено гвоздями и другими мелкими деталями.
Взрывной волной во всем подъезде выбило окна.
Пострадавшую забрала скорая. В каком состоянии она находится, пока неизвестно.
- Ранее сообщалось, что на Харьковщине неизвестный обстрелял автомобиль полицейских и наложил на себя руки.
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