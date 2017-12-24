В центре Киева обвалилась стена между домами, раздавив две машины

24 декабря, 2017, 13:38

В центре Киева по улице Антоновича во дворе между домами обвалилась стена

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Стена, которая стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта, при падении повредила газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии, к тому же упала прямо на две машины: Лексус и БМВ. Вследствие инцидента никто не пострадал. На месте работают ГСЧС, Киевгаз, Киевэнерго и полиция.