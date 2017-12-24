Умер 43-летний львовский радиоведущий Олег Середа

24 декабря, 2017, 17:57

В ночь на воскресенье, 24 декабря, внезапно умер многолетний ведущий радио "Люкс FM" и "Радио 24" Олег Мосесов, более известный под творческим псевдонимом Олег Середа

Причиной его смерти назван инфаркт, сообщает Zaxid.net.

"Ночью Олег возвращался домой после корпоративной вечеринки, на которой работал ведущим. Еще похвастался, что очень удачно отработал. Но домой не доехал - по дороге у него случился инфаркт", - сообщил отец Олега Игорь Мосесов.

Мосесов родился 8 октября 1974 года во Львове. Учился в средней школе №9, а потом на специальности "Радиотехника" во Львовской политехнике.

Как рассказала многолетняя коллега Олега, известная во Львове ведущая Марта Бельская, "в 1990-е годы весь Львов ходил к Олегу и его отца Игоря "по музыку" - они были одни из немногих, у кого можно было купить качественные лицензированные пластинки".

С 2003 года Олег Мосесов уже под псевдонимом Олег Середа начал работать на "РадиоМан". В 2008 перешел на "Рadio 4U". С 2009 года и до сегодня Олег работал ведущим радио"Люкс FM".

У него осталась жена Татьяна и трое сыновей, самому младшему из которых всего 9 месяцев.