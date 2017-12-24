УГКЦ выступила за то, чтобы все христиане вместе праздновали и Рождество, и Пасху

24 декабря, 2017, 18:19

По мнению главы Украинской греко-католической церкви патриарха Святослава Шевчука, все христианские религиозные конфессии должны стремиться к совместному празднованию важных религиозных праздников

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

"Мое желание - праздновать вместе и Рождество, и Пасху, и, возможно, жить в одном духовном ритме литургического года, независимо от того, к какой обрядовой традиции мы принадлежим. Нет двух празднований Рождества, а есть две даты празднования", - заявил руководитель греко-католиков, комментируя утверждение на государственном уровне день празднования Рождества по григорианскому календарю, 25 декабря, который теперь будет выходным днем.

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Он приветствовал это решение властей, отметив, что "есть много протестантских сообществ, которые празднуют Рождество 25 декабря и, конечно, наши братья из РКЦ (римско-католической церкви. - Ред.)".

Вместе с тем УГКЦ и в дальнейшем будет праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря, пока не будет ощущаться, что вопрос изменения календаря "будет не разделять между собой людей, а, наоборот, объединять".

"Помолимся, давайте работать! Я верю в то, что христиане будут едиными и Рождество и Пасху будут праздновать вместе. Однако над этим нужно серьезно работать", - добавил патриарх.