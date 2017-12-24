Тропический шторм на Филиппинах: Число погибших увеличилось до 200

24 декабря, 2017, 07:48

На Филиппинах количество погибших в результате наводнения и оползней возросло до 200 человек

Об этом сообщает DW со ссылкой на местную власть.

Наибольшие потери понесла провинция Северный Ланао. Там погибли по меньшей мере 127 человек и 69 пропали без вести. В провинции Северная Замбоанга погибли 47 человек, в Южном Ланао погибли 18 человек и еще 8 в провинциях Букиднон, Западный Мисамис и городе Илиган.