Тропический шторм на Филиппинах: Число погибших увеличилось до 200
24 декабря, 2017, 07:48
На Филиппинах количество погибших в результате наводнения и оползней возросло до 200 человек
Об этом сообщает DW со ссылкой на местную власть.
Наибольшие потери понесла провинция Северный Ланао. Там погибли по меньшей мере 127 человек и 69 пропали без вести. В провинции Северная Замбоанга погибли 47 человек, в Южном Ланао погибли 18 человек и еще 8 в провинциях Букиднон, Западный Мисамис и городе Илиган.
- Напомним, тропический шторм Томбин в пятницу, 22 декабря, накрыл второй по величине остров Филиппин Минданао, вызвав наводнения и оползни и вынудив свыше 75 тыс. человек покинуть свои дома. Ранее сообщалось о 90 жертвах.
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