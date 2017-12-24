Террористы распространяют дезинформацию о нарушении Украиной "рождественского" перемирия

24 декабря, 2017, 07:12

Боевики ОРДЛО распространяют ложную информацию о нарушении подразделениями ВСУ в АТО договоренностей об установлении режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников

Об этом на странице пресс-центра штаба АТО сообщает украинская сторона СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что с первых минут установленного режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников информационными интернет-ресурсами, подконтрольными боевикам ОРДО/ОРЛО, начала распространяться информация о якобы ведении огня подразделениями ВСУ в АТО в направлении временно неподконтрольных правительству Украины территорий", - говорится в сообщении.

"Украинская сторона СЦКК связывает такую показательную "фейкову" активность террористов ОРДО/ОРЛО относительно несуществующих обстрелов со стороны подразделений ВСУ исключительно с желанием обвинить подразделения ВСУ в неспособности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению тишины", - говорится в заявлении.

"Подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", - подчеркнули в СЦКК.