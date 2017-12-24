США настаивают на сохранении санкций против России в полном объеме

24 декабря, 2017, 20:49

2017 год стал самым кровопролитным с начала конфликта на Донбассе, поэтому давление на Россию нужно сохранять

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa.

Политик назвал ложными утверждения, что конфликт России с Украиной ослабел. Он также указал на тот факт, что "2017-й был самым жестким годом": "Количество нарушений перемирия увеличилось, количество погибших мирных жителей - самое высокое с начала боев".

Поэтому, по его словам, нужно сохранять давление на российского агрессора.

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"Нужно сохранять давление. Россияне должны заставить свои вооруженные силы соблюдать перемирие и отвести оружие. Мы стремимся достичь договоренности, по которой Москва отводит свои силы и позволяет голубым каскам ООН занять позиции для обеспечения безопасности", - сказал представитель США.

Что же касается вопроса оккупации Крыма, то, по его словам, "это долгосрочная проблема".

Вместе с тем, пока суверенитет Украины не будет восстановлен в полной мере и украинская власть не вернется на оккупированный ныне полуостров, об ослаблении санкций против России говорить рано.

"Мы не можем признать аннексию. Я не думаю, что Россия вскоре согласится вернуть Крым, поэтому нам нужна длительная политика непризнания и сохранения санкций", - добавил Волкер.