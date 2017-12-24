 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

США настаивают на сохранении санкций против России в полном объеме


фото: YouTube
2017 год стал самым кровопролитным с начала конфликта на Донбассе, поэтому давление на Россию нужно сохранять

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa.

Политик назвал ложными утверждения, что конфликт России с Украиной ослабел. Он также указал на тот факт, что "2017-й был самым жестким годом": "Количество нарушений перемирия увеличилось, количество погибших мирных жителей - самое высокое с начала боев".

Поэтому, по его словам, нужно сохранять давление на российского агрессора.

Читайте также: "России нельзя спускать все с рук". Что надо знать о представителе США по Украине Курте Волкере

"Нужно сохранять давление. Россияне должны заставить свои вооруженные силы соблюдать перемирие и отвести оружие. Мы стремимся достичь договоренности, по которой Москва отводит свои силы и позволяет голубым каскам ООН занять позиции для обеспечения безопасности", - сказал представитель США.

Что же касается вопроса оккупации Крыма, то, по его словам, "это долгосрочная проблема".

Вместе с тем, пока суверенитет Украины не будет восстановлен в полной мере и украинская власть не вернется на оккупированный ныне полуостров, об ослаблении санкций против России говорить рано.

"Мы не можем признать аннексию. Я не думаю, что Россия вскоре согласится вернуть Крым, поэтому нам нужна длительная политика непризнания и сохранения санкций", - добавил Волкер.

  • Ранее Волкер заявлял, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.
  • Кроме того, по его словам, миротворцы ООН смогут появиться в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины только после того, как Россия выведет оттуда свои войска.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2017 воскресенье

больше новостей

24 декабря, 2017 воскресенье

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать