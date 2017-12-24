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Рождественское "перемирие": россияне и наемники обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска в течение сегодняшнего дня совершили два провокационных обстрела позиций сил АТО

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

Оба нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении.

"В пригороде Авдеевки враг более часа вел прицельный огонь по нашим оборонительным укреплениям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, в районе Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты украинской армии", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей, отметили в штабе.

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