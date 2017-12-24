Российские наемники готовят взрыв в оккупированной Макеевке, могут пострадать мирные жители - штаб АТО
Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.
Как отмечается, завтра, 25 декабря, в день празднования Рождества по западному христианскому обряду, планируется испытание взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности, который сейчас занимают российские военные и боевики.
"Примерно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать мирные граждане – работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
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