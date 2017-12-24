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"Новогоднее перемирие" в зоне АТО: 3 обстрела, 1 боец ВСУ погиб

За минувшие сутки, 23 декабря, боевики 3 раза нарушили перемирие - 1 боец ВСУ погиб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников, которое должно начаться 23 декабря в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей вдоль линии разграничения сторон", - говорится в заявлении.

На протяжении минувших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков.

Боевики обстреляли подразделения ВСУ, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.

"Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", - подчеркивают в штабе АТО.

В районе Светлодарской дуги погиб 1 военнослужащий ВСУ.

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